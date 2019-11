Adidas apresenta a bola do Europeu 2020

A adidas já apresentou a 'Uniforia', a bola oficial do Campeonato da Europa 2020. O nome da bola é uma homenagem à União e à Euforia que o futebol pode trazer e foi idealizada e pensar na União que o torneio do próximo ano inspirará em todo o continente.Tendo em conta o formato renovado do Europeu, que será realizado pela primeira vez em 12 países do velho continente, o design da 'Uniforia' pretende comemorar a liberdade do mundo atual: de "atravessar pontes", misturar fronteiras e diversidade de fãs e atletas através do futebol. Foram estas as bases que serviram de ponto de inspiração para o processo de design da bola, iniciado em 2018. "Quando desenhamos uma bola oficial de um campeonato, procuramos sempre refletir e ‘imprimir’ a cultura urbana que podemos mostrar com orgulho no estádio. O que vimos nas nossas cidades - todas as nossas principais cidades - é a necessidade de nos unirmos em torno de algo e de nos unirmos em prol da mudança. Como um dos principais eventos desportivos do mundo, o UEFA EURO2020TM é uma excelente oportunidade para mostrar orgulhosamente o poder da União e celebrar o desporto como um fator de ligação entre pessoas, ideias e criatividade", afirmou Anika Marie Kennaugh, designer de produtos adidas.Já Florian Alt, vice-presidente de marketing da marca alemã, realçou o espirito da grande competição. "Neste torneio inovador, a adidas irá celebrar o futebol - e o desporto em geral - como um agente de União entre todos. O futebol é para todos, independentemente da origem, identidade, Clube de cada um – é um desporto que nos une a todos. A Uniforia é um simbolo disso mesmo: de UNIÂO".O design da Uniforia apresenta linhas arrojadas ilustradas por umas ‘pinceladas’ a preto que percorrem toda a superfície da bola, simbolizando a indefinição e o cruzamento das fronteiras como reflexo do novo formato transcontinental da competição. Esses traços largos são intercalados com flashes de cores claras e brilhantes por toda parte, como uma celebração da diversidade do torneio e a união de diferentes culturas.O Campeonato da Europa 2020, que começa a 12 de junho do próximo ano, terá assim 12 cidades-sede: Londres, Glasgow, Dublin, Bilbao, Amsterdão, Copenhaga, São Petersburgo, Munique, Budapeste, Roma, Bucareste e Baku.