Alexander-Arnold saiu lesionado do Inglaterra-Áustria e Euro'2020 pode estar em risco

O selecionador inglês, Gareth Southgate, confirmou, em conferência de imprensa após o jogo desta quarta-feira da Inglaterra frente à Áustria, que Trent Alexander-Arnold saiu devido a um problema na coxa.





O jogador, que abandonou o terreno de jogo a poucos minutos do fim da partida em dificuldades, faz parte da lista final de Southgate para o Euro'2020."Claramente não é bom sinal que ele tenha de ter saído daquela maneira, a coxear e a parecer desconfortável. Saberemos mais nas próximas 24 a 48 horas", referiu o selecionador.A Inglaterra venceu a Áustria em jogo particular por 1-0 na noite desta quarta-feira. O único golo da partida foi apontado pelo jovem do Arsenal, Bukayo Saka.