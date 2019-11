Ambiente digno de Portugal

Quem andava pelas redondezas do estádio pensava certamente que o jogo seria disputado em Portugal, tantas eram as bandeiras lusas e camisolas da equipa das quinas. E a verdade é que o Josy Barthel teve domínio vermelho, verde e amarelo nas bancadas. Mesmo com muitos luxemburgueses também (ruidosos... mas contra o árbitro), a ‘claque’ nacional impressionou no frio, sem parar de cantar um único minuto.

Com tarjas de diversos clubes e cidades, os adeptos portugueses até durante o intervalo fizeram questão de cantar, com destaque apenas para um aspeto a que a UEFA certamente dará atenção. É que houve a explosão de um petardo na bancada exclusivamente nacional – havia muitos espalhados nas outras – no momento em que os jogadores estavam num dos cantos do relvado a festejar o golo de Bruno Fernandes na primeira parte.