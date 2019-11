Apoio garantido por quase 20 mil adeptos frente à Lituânia

A FPF informou que os 19.889 bilhetes colocados à venda para o encontro com a Lituânia, no Estádio Algarve, já estão esgotados. Noutro âmbito, este jogo terá um caráter sustentável, já que todos os resíduos recicláveis produzidos serão encaminhados para reciclagem. Também os excedentes alimentares serão entregues à Organização Não Governamental Re-food.





A comitiva da Seleção Nacional chegou ontem ao Algarve, às 17h30 em ponto, depois de uma viagem de autocarro que durou cerca de três horas.Junto à unidade hoteleira onde a equipa ficará instalada, em Almancil, estavam alguns adeptos mais curiosos que, no entanto, não tiveram a sorte de recolher autógrafos ou tirar fotografias com os craques, que entraram de forma apressada para os quartos. Cristiano Ronaldo, refira-se, foi surpreendido no hotel por uma estátua em sua homenagem.O grupo às ordens de Fernando Santos já treina hoje no Estádio Algarve, a partir das 11 horas, sendo que para as 12h30 está marcada a conferência de imprensa de Fernando Santos, que estará acompanhado por um jogador.O treino da Lituânia, também no palco do jogo, começa às 19 horas.