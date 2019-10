Itália e Rússia já sabem em que grupo ficam e onde jogarão no Euro'2020... antes do sorteio

A fase final do Euro'2020 será uma edição diferente. Como há muito é do conhecimento geral, não haverá um ou dois países anfitriões mas sim 12 cidades de 12 países diferentes que irão receber jogos ao longo do próximo verão. Até ao momento, há três seleções apuradas (Bélgica, Itália e este domingo Rússia, sendo que hoje também Polónia e Croácia poderão seguir o mesmo caminho) e italianos e russos já sabem mesmo em que grupo vão ficar. Mais: a Squadra Azzurra já tem definidas as datas e locais dos seus jogos na primeira fase.Isto porque as regras do sorteio determinam que países anfitriões que se qualifiquem joguem em cidades das respetivas nações. Quer isto dizer que a Itália ficará no grupo A, que terá partidas em Roma e em Baku. E que, por exemplo, se o Azerbaijão se apurasse também viria para este grupo. Já a Rússia, que tem uma cidade anfitriã, ficará no grupo B, que 'distribuiu' jogos em São Petersburgo e Copenhaga.No entanto, existem aqui algumas nuances. No caso da Itália, é certo que ficará no grupo A e jogará as três partidas em casa porque o Azerbaijão, no máximo, qualificar-se-á via playoff. Se o fizer, jogará duas partidas em Baku. Quanto à Rússia, aguarda ainda para ver o que o outro país anfitrião do grupo B, a Dinamarca, possa fazer. Caso os dinamarqueses se apurem também diretamente, será feito um sorteio para saber quem faz três encontros em casa e quem faz somente dois.O sorteio será realizado a 30 de novembro, em Bucareste, na Roménia. Serão um total de 24 seleções (20 da qualificação e 4 do playoff, que na altura do sorteio ainda não serão conhecidas), a dividir em seis grupos de quatro.- Grupo A: Itália (Roma) e Azerbaijão (Baku)- Grupo B: Rússia (S. Petersburgo) e Dinamarca (Copenhaga)- Grupo C: Holanda (Amesterdão) e Roménia (Bucareste)- Grupo D: Inglaterra (Londres) e Escócia (Glasgow)- Grupo E: Espanha (Bilbau) Rep. Irlanda (Dublin)- Grupo F: Alemanha (Munique) e Hungria (Budapeste)- Bélgica- Itália- Rússia