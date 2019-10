Árbitro inglês Anthony Taylor dirige Ucrânia-Portugal

O árbitro inglês Anthony Taylor vai dirigir o jogo entre Ucrânia e Portugal, marcado para segunda-feira, do Grupo B de qualificação para o Euro2020 de futebol, indica esta sexta-feira o sítio oficial da UEFA na Internet.Taylor, de 40 anos, vai arbitrar pela segunda vez um jogo da seleção nacional, uma vez que dirigiu o particular com os Estados Unidos, em 14 de novembro de 2017, em Leiria, que terminou empatado 1-1.O inglês esteve ainda em três jogos de equipas portuguesas: o FC Porto-Besiktas (1-3), em 2017, para a Liga dos Campeões, o Benfica-Eintracht Frankfurt (4-2), em 2019, da Liga Europa, e o Belenenses-Altach (0-0), em 2015, dos play-offs de acesso à Liga Europa.A Ucrânia lidera o agrupamento, com cinco pontos de vantagem sobre Portugal, que tem menos um encontro realizado -- a disputar hoje, frente ao Luxemburgo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa -, numa poule que integra também a Sérvia e a Lituânia.O árbitro português Artur Soares Dias vai dirigir o encontro entre Kosovo e Montenegro, agendado igualmente para segunda-feira, em Pristina, do Grupo A de apuramento para o Euro2020.