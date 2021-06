Artur Soares Dias dirigiu o encontro entre República Checa e Inglaterra no Euro'2020 e, quando as equipas entraram no relvado de Wembley, o árbitro português respondeu repto lançado por Nuno Markl na Rádio Comercial: meneou a cabeça duas vezes como se estivesse a ouvir o rap criado pelo radialista.





Dias depois de cumprir o desafio com êxito, o juiz portuense decidiu retribuir e enviou à equipa da Rádio Comercial a camisola que utilizou no encontro, autografada pelo próprio e pelos restantes elementos da única equipa de arbitragem portuguesa presente no Euro'2020: os assistentes Rui Tavares e Paulo Soares e o vídeo-árbitro João Pinheiro."E esta maravilha? O Artur Soares Dias mandou-nos a camisola - autografada por ele e restante equipa portuguesa de arbitragem. Obrigado, e, como diz a camisola: respect!", escreveu Nuno Markl, no Instagram, com imagens da camisola autografada.