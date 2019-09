Artur Soares Dias nomeado para o jogo entre Alemanha e Holanda

A UEFA nomeou três equipas de arbitragem inteiramente portuguesas para dirigir encontros da 5.ª jornada da fase de qualificação para o Euro'2020, lideradas por Artur Soares Dias, João Pinheiro e Tiago Martins.Destaque para Artur Soares Dias, árbitro de elite da UEFA, que foi designado para o aliciante confronto entre Alemanha e Holanda, do Grupo C. O juiz filiado na AF Porto será coadjuvado por Rui Licínio e Paulo Soares, com Hugo Miguel a exercer a função de 4.º árbitro. O duelo realiza-se esta sexta-feira, às 19h45, em Hamburgo.João Pinheiro vai dirigir o confronto entre a Islândia e a Moldávia, no sábado, em Reiquejavique. Será auxiliado por Bruno Rodrigues e Álvaro Mesquita, sendo Jorge Sousa o quarto árbitro designado para esta partida do Grupo H.Mas o primeiro a 'entrar em cena' será Tiago Martins, nomeado para apitar o confronto entre as Ilhas Faroé e a Suécia, já esta quinta-feira, em Torshavn. Terá como assistentes André Campos e Pedro Mota. Fábio Veríssimo será o quarto árbitro. Este duelo diz respeito ao Grupo F.