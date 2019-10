As contas da qualificação para o Euro'2020: saiba o que falta para Portugal se apurar

Alvalade mostrou estas tarjas para Cristiano Ronaldo



Cristiano Ronaldo cada vez mais próximo de ser o melhor marcador de sempre por seleções



Depois de um arranque tremido, com dois empates consecutivos em duelos caseiros (diante da Ucrânia e da Sérvia), a Seleção Nacional alcançou esta sexta-feira a terceira vitória seguida no Grupo B de apuramento para o Euro'2020 e ficou um passo mais perto de assegurar o tão desejado passaporte direto rumo à fase final do próximo ano.Com o triunfo sobre o Luxemburgo , Portugal manteve-se no segundo lugar a 5 pontos da Ucrânia (que tem um jogo a mais), mas chegou aos 11 pontos, abrindo uma vantagem de 4 para a terceira colocada Sérvia, isto quando faltam disputar três jogos.Quer isto dizer que a Seleção Nacional poderá celebrar o seu apuramento já na segunda-feira, bastando para tal bater a Ucrânia em Kiev e esperar que a Sérvia não ganhe na visita à Lituânia. Caso tal suceda, Portugal alcança os 14 pontos, mais 7 (derrota) ou 6 (empate) do que os balcânicos, que dessa forma não teriam hipóteses matemáticas de apanhar a turma lusa.Aliás, Portugal até pode perder na segunda-feira em Kiev e continuará a depender apenas de si, já que com a atual vantagem de 4 pontos sabe que tem 'apenas' de vencer dois dos três jogos que restam (depois da Ucrânia haverá duelos com Lituânia e Luxemburgo). Ainda assim, como mais vale prevenir do que remediar, um triunfo em Kiev será certamente mais favorável às contas lusas, até porque deixará o primeiro lugar também à vista.Uma coisa é já certa, a depender apenas dos seus resultados, Portugal poderá celebrar o apuramento na penúltima jornada.