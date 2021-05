Aymeric Laporte naturalizado espanhol e elegível para o Europeu

O defesa central Aymeric Laporte, que atua nos ingleses do Machester City, naturalizou-se espanhol e pode ser convocado para representar Espanha no próximo Campeonato Europeu de futebol, avançaram esta terça-feira à agência de notícias francesa (AFP) fontes da federação espanholas.

O processo de naturalização foi validado pelo Conselho de Ministros espanhol, adiantou a AFP, especificando que o pedido de naturalização partiu diretamente da Federação Espanhola de Futebol.

Laporte, nascido em França, jogou oito épocas nos bascos do Athletic Bilbau (entre 2010 e 2018), antes de partir para Inglaterra, tendo sido convocado três vezes para a seleção francesa, entre 2016 e 2020, mas não tendo atuado um único minuto pelos gauleses, e, portanto, poderia reivindicar um lugar na La Roja.

O defesa do Manchester City, colega de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias, nasceu em Agen, no sudoeste de França, mas lançou a sua carreira de futebolista no País Basco, Espanha, aos 15 anos, primeiro ao serviço do Aviron Bayonnais, e depois do Athletic Bilbao, tendo dado o seu aval à iniciativa.

Segundo a imprensa espanhola, este é um pedido do próprio Luis Enrique, selecionador espanhol, que pediu à federação para conduzir o processo.