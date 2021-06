Ben White substitui Alexander-Arnold nos convocados da Inglaterra

O defesa Ben White, que alinha no Brighton, foi hoje chamado para substituir o lesionado Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, pelo selecionador de Inglaterra, Gareth Southgate, nos 26 convocados para o Euro2020.

Alexander-Arnold, que alinha no Liverpool, lesionou-se no jogo particular frente à Áustria e foi substituído por Ben White, de 23 anos, que soma duas internacionalizações.

No Euro2020, competição em que Portugal defende o título europeu e que decorrerá de sexta-feira a 11 de julho, a Inglaterra integra o Grupo D, com Croácia, República Checa e Escócia, com jogos agendados para Glasgow e Londres.

Lista de 26 convocados da Inglaterra:

- Guarda-redes: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich), Jordan Pickford (Everton).

- Defesas: Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atlético de Madrid/Esp), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton).

- Médios: Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Ale), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Dortmund).

- Avançados: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City).