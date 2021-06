Bonucci dá favoritismo a Alemanha, França, Inglaterra e Portugal

O central da seleção italiana e da Juventus, onde é colega de Cristiano Ronaldo, o veterano Leonardo Bonucci, afirmou esta terça-feira que Alemanha, França, Inglaterra e Portugal são as seleções favoritas neste Euro'2020 de futebol.

"Fiquei impressionado com a Inglaterra pela sua atitude, espírito de sacrifício e ambição. Para mim, Inglaterra, Portugal, Alemanha e França são os que mais me impactam", disse Bonucci na conferência de imprensa de lançamento do Itália-Suíça, marcado para quarta-feira, que decorreu no Parco Hotel de Medici, em Roma, onde se concentram os "azzurri".

A Inglaterra estreou-se na Euro'2020 com uma vitória por 1-0 sobre a Croácia, enquanto França, Alemanha e Portugal ainda não tinham feito o primeiro jogo quando Bonucci falou.

O central italiano da expressou a sua satisfação com o triunfo alcançado na estreia da Itália, por 3-0, frente à Turquia, e elogiou a capacidade de seus companheiros de se manterem humildes.

"A humildade é o segredo para se fazer grandes jogos. Fizemos um caminho marcado por bons resultados e sempre conseguimos recomeçar do zero. Em todos estes anos muitos jogadores fizeram parte deste grupo e nunca houve um problema. Isso significa que está unido e que não é por acaso que estamos a conseguir grandes resultados", acrescentou Bonucci.

No entanto, o experiente central alerta para o perigo que a Suíça, próximo adversário de Itália, pode causar pela sua organização tática e pela velocidade dos seus atacantes, como Breel Embolo ou Haris Seferovic.

"A Suíça merece muito respeito, eles têm jogadores fortes, um estilo muito claro. Eles merecem o máximo respeito. Na frente eles têm jogadores fortes e é por isso que vamos precisar de concentração máxima", rematou.

A Itália lidera o Grupo A com três pontos, seguido do País de Gales e da Suíça, ambos com um, e da Turquia, que ainda não somou qualquer ponto.