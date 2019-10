Bruno Fernandes sobre áudios e vídeos: «A minha família nunca me deixa cair»

Bruno Fernandes considera que a vitória de Portugal sobre o Luxemburgo () foi justa, dizendo que a Seleção teve oportunidades para fazer mais golos. O médio reconheceu também as dificuldades criadas pelos luxemburgueses. O jogador do Sporting falou ainda sobre os recentes áudios que têm vindo a público, agradecendo à "família" que nunca o deixa cair."Foi um bom jogo, tivemos mais oportunidades para fazer golo, mas não fizemos. Trabalhámos bem, pressionámos alto e criámos oportunidades para vencer por mais. Todas as equipas são difíceis. Agora, estes países ditos mais pequenos têm bons jogadores, nos principais campeonatos e é preciso ter cuidado com todos. Agora é trabalhar para o próximo jogo e fazer como sempre, entrar para ganhar", afirmou o médio."[Áudios e vídeos] Tenho uma família por trás de mim e quero deixar palavras de carinho para eles que nunca me deixaram cair", disse à Sport TV depois do jogo.