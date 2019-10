Bulgária punida com um jogo à porta fechada

A UEFA anunciou esta terça-feira a decisão de punir a federação búlgara de futebol com um jogo à porta fechada, na sequência dos incidentes racistas ocorridos no dia 14 de outubro, em Sofia, no jogo entre Bulgária e Inglaterra relativo ao apuramento para o Euro'2020.

Os ingleses venceram por seis bolas a zero uma partida que esteve interrompida por duas vezes durante alguns minutos, devido aos cânticos e insultos racistas entoados pelos adeptos búlgaros e dirigidos aos jogadores ingleses. A UEFA registou também o arremesso de objetos para o relvado, bem como perturbações causadas pelos adeptos no momento em que entoaram os hinos nacionais e quando as repetições passavam no ecrã gigante do estádio Vasil Levski, que já estava sob alçada disciplinar da UEFA com uma tribuna de 5.000 lugares fechada, devido a incidentes racistas durante o jogo com o Kosovo, em junho.





O castigo será cumprido em 17 de novembro, quando a Bulgária receber a República Checa na última jornada do grupo A, jogo no qual os checos ainda poderão estar a lutar pelo apuramento - a Bulgária já está matematicamente fora do próximo Europeu.Além de um encontro à porta fechada, o Comité Disciplinar da UEFA acrescentou ainda um jogo de pena suspensa caso os adeptos repitam os comportamentos racistas nos próximos dois anos. A federação búlgara terá também de pagar uma multa no valor de 85 mil euros.Recorde-se que os incidentes no Bulgária-Inlaterra motivaram a demissão do presidente da federação búlgara, Borislav Mihaylov (ex-Belenenses), que tinha sido exigida pelo governo daquele país, e levou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a condenar os atos de "racismo ignóbil" e a pedir uma "ação forte e rápida da UEFA". O treinador Krasimir Balakov, antigo jogador do Sporting, também deixou o cargo de selecionador da Bulgária, quatro dias após o encontro.