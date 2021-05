Casas de apostas apontam favoritos à conquista do Euro'2020

Falta precisamente um mês para o arranque do Euro'2020 e Portugal vai tentar revalidar o título conquistado em França em 2016. Dia 11 de junho, no estádio Olímpico de Roma, Turquia e Itália darão o pontapé de saída na competição que deveria ter sido realizada no ano passado, mas foi adiada devido à Covid-19 e tem, nesta edição, a particularidade de ser disputada pela primeira vez em 10 cidades de 10 países diferentes.





Nesta altura discute-se quais as seleções que apresentam mais e melhores argumentos para erguer o troféu Henri Delaunay no dia 11 de julho e várias casas de apostas colocam já à disposição dos apostadores as respetivas probabilidades. Quais serão, então, os favoritos, segundo algumas das principais casas a operar em Portugal? Decidimos analisar quatro delas: Nossa Aposta, Placard, Betway e Betano.Inglaterra e França são, nas quatro casas, as seleções que aparecem como favoritas à conquista do Europeu - com ligeira vantagem para os britânicos - e têm odds a rondar 6.00. Ou seja, por cada euro apostado nestas duas seleções, caso uma delas vença a prova, um apostador ganhará 6 euros.Os ingleses, que em 2016 caíram nos 'quartos' frente à surpreendente Islândia, vão agora disputar o Grupo D com Croácia, República Checa e Escócia. Já os franceses, que jogaram o último Europeu em casa e perderam a final frente a Portugal com o golo histórico de Éder no prolongamento, chegam a esta edição como Campeões do Mundo (título conquistado em 2018, na Rússia) e voltama cruzar-se com Portugal logo na fase de grupos, na 'poule' F, que tem ainda Hungria e Alemanha.Portugal, campeão em título, surge apenas como a sexta seleção favorita a conquistar o Euro'2020, com odds ente 9.00 e 9.50. À frente da equipa das Quinas estão - além de Inglaterra e França - as seleções da Bélgica, Espanha e Alemanha.A título de curiosidade, Macedónia do Norte, Finlândia e Hungria são as três seleções com odds mais altas, que variam entre... 350.00 e 501.00. Quer isto dizer que muito dificilmente uma delas conseguirá conquistar a prova mas, se por acaso acontecer, os apostadores que nelas coloquem as suas 'fichas' ficarão com contas bem recheadas.Abaixo deixamos também as odds de outras casas de apostas internacionais.