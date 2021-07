Ceferin não quer repetir modelo de disputa do Europeu em 11 países: «Não é justo»

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, considerou numa entrevista à BBC que o modelo de disputa do Euro'2020, em 11 países, foi injusto para algumas seleções, adiantado que não voltará a apoiar um torneio nestes moldes.



A Suíça, por exemplo, viajou 15.485 km e a Escócia percorreu apenas 1.108. "Não voltarei a apoiar. Não é correto que algumas equipas tenham de viajar mais de 10 mil quiómetros e que outras percorram apenas mil. Não é justo para os adeptos que estiveram em Roma num dia e em Baku no outro, com um voo de quatro horas e meia."





E prosseguiu: "Tivemos de viajar muito, para países com jurisdições diferentes, moedas diferentes, países da União Europeia e outros de fora da UE. Não foi fácil. Foi um formato decidido antes de eu cá chegar e respeito. Trata-se de uma ideia interessante, mas difícil de implementar e não acredito que o vamos fazer outra vez."Recorde-se que os jogos tiveram lugar em Londres, Glasgow, Amesterdão, Copenhaga, São Petersburgo, Sevilha, Munique, Baku, Roma, Bucareste e Budapeste.