Checos esperam ares de Portugal: Puskás Arena recebe outra 'final'

Holanda ou República Checa. Só uma destas seleções poderá seguir para os quartos-de-final do Europeu, pelo que é perfeitamente natural que procurem estratégias táticas e mesmo psicológicas que lhes permitam ganhar uma injeção extra de confiança. No caso dos checos, por exemplo, o plano passa por reviver o Euro’2004, competição onde surpreenderam ao atingirem as meias-finais, tendo apenas caído perante a Grécia. E nesse percurso até derrotaram (3-2) a ‘laranja mecânica’. É chegada a hora de repetir o momento e esperar que os ares húngaros sejam tão bons... como os portugueses.

“Esse jogo é inesquecível. Vou morrer com essas recordações e levá-las para o outro lado. Essas experiências de torneios anteriores ajudaram-me a resistir à pressão externa: da imprensa, dos adeptos, de mim mesmo. É muito importante”, afirmou o selecionador Jaroslav Silhavý, que em 2004 ocupava o cargo de treinador-adjunto.

Apesar de existirem sempre seleções com mais argumentos do que outras, a verdade é que as eliminatórias trazem sempre alguma incerteza para dentro das quatro linhas. Frank de Boer sabe que nada está garantido e que só uma Holanda de alto nível conseguirá o apuramento. “Vamos ter de jogar muito bem para passarmos. Eles mostraram na fase de grupos do que são capazes de fazer. Teremos de trabalhar muito”, alertou o timoneiro holandês, que viu Depay comungar da sua opinião: “Vai ser difícil”.

Travados... por um escorrega

Os jogadores da República Checa já estavam dentro do avião, preparados para descolarem rumo a Budapeste, quando tiveram de sair devido à ativação por engano... de um escorrega de evacuação. “Já experimentei atrasos em voos, adiamentos, até voos cancelados devido ao coronavírus, mas nunca porque um escorrega de evacuação se encheu por acidente”, escreveu Alex Kral, médio da seleção checa, nas redes sociais. O episódio caricato aconteceu na manhã de ontem, tendo a turma checa viajado somente ao final do dia.