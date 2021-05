Cillessen tem teste positivo ao covid-19 e falha estágio da Holanda em Lagos

O guarda-redes Jasper Cillessen vai falhar o início do estágio dos Países Baixos em Portugal, para o Euro'2020, por ter apresentado um teste com resultado positivo ao novo coronavírus.

"Assim que for responsável do ponto de vista sanitário, vai juntar-se à equipa", refere a federação, que organizou um estágio em Lagos, a partir de sábado, dia 29.

O atleta dos espanhóis do Valencia está sem sintomas e a ser permanentemente acompanhado pela equipa médica da laranja mecânica.

O estágio promovido pelo selecionador Frank de Boer inclui um jogo particular com a Escócia, em 2 de junho.

Os Países Baixos estreiam-se no Euro'2020 em 13 de junho, em Amesterdão, frente à Ucrânia, no grupo C da fase final, que inclui ainda a Macedónia do Norte e a Áustria.