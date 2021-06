Comentador inglês irritado com Bruno Fernandes: «Alguém lhe diga que estão a perder por 3-1»

Lee Dixon, antigo futebolista inglês, de 57 anos, que comentou o jogo de Portugal contra a Alemanha na ITV, mostrou-se particularmente crítico para com Bruno Fernandes, acusando o médio português "falta de energia".





"Alguém lhe diga que estão a perder por 3-1! Está a brincar com a bola", atirou Dixon. "Ele tinha a possibilidade de correr para o espaço e comprometer alguns jogadores à sua frente. Mas fez uma corrida sem energia."O médio do Manchester United acabou por ser substituído por João Moutinho aos 64 minutos. "Teve mais impacto do que o Bruno Fernandes", garantiu o antigo futebolista do Arsenal.Portugal acabou por perder o jogo, por, e aponta todas as baterias ao jogo com a França, na próxima quarta-feira.