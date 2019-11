Conheça as equipas que vão entrar no playoff do Euro'2020

Para lá das vinte equipas já apuradas via fase de qualificação , o Europeu de 2020 contará ainda com mais quatro seleções, que sairão de um playoff a disputar durante o mês de março. Trata-se uma fórmula de disputa nova, com a presença de 16 equipas nacionais, que após serem divididas em quatro grupos se defrontarão num minitorneio a dois jogos, com meias-finais e final.De notar que deste playoff há já dois grupos com equipas colocadas e confrontos já definidos - o B e o D -, faltando apenas definir quais as seleções que entram nos grupos A e C e também os confrontos que se realizarão. Essa definição será feita na sexta-feira, num sorteio a realizar em Nyon, na Suíça.IslândiaPor definirPor definirPor definirBósniaEslováquiaRep. IrlandaIrlanda del NorteEscóciaNoruegaSérviaPor definirGeórgiaMacedóniaKosovoBielorrússiaBulgáriaIsraelRoméniaHungríaGrupo B:Bósnia-Irlanda do Norte, 26 de março, às 19:45 em ZenicaEslováquia-Rep. Irlanda, 26 de março, às 19:45 TrnavaGrupo C:Noruega-Sérvia, 26 de março, às 19:45 em OsloGrupo D:Geórgia-Bielorrússia, 26 de março, às 19:45 em TbilisiMacedónia-Kosovo, 26 de março, às 19:45 em Skopje