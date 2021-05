Convocados de Portugal: quem é o clube mais representado? E o jogador mais velho? Ou o mais baixo?

Fernando Santos deu esta quinta-feira a conhecer a lista de 26 jogadores convocados para o Europeu de 2020 - que foi adiado para este ano e que será disputado entre 11 de junho e 11 de julho, devido à pandemia de covid-19.

Entre os eleitos, constaram algumas surpresas, estreias e até jogadores que eram dados quase como certos na lista final do selecionador nacional. Depois de Fernando Santos anunciar os nomes, Record foi saber mais sobre os atletas que irão representar Portugal no Campeonato da Europa de futebol e retirou alguns pormenores interessantes.

No que toca a alturas, não será muito difícil descobrir quem é o jogador mais alto do plantel - embora a diferença para os dois colegas que seguem logo de seguida seja de apenas um centímetro. Neste ponto, José Fonte ganha o principal destaque, com 1.91 metros, ficando, assim, à frente de Rui Patrício e João Palhinha, ambos com 1.90m.

Em contrapartida, existem três jogadores com a menor média de alturas, são eles Raphaël Guerreiro, João Moutinho e Rafa Silva. O lateral do Borussia Dortmund, o médio do Wolverhampton e o extremo do Benfica medem 1.70 metros. Os 'segundos' mais baixos dos 26 escolhidos por Fernando Santos são Pedro Gonçalves (Sporting) e Bernardo Silva (Manchester City), com 1.73 metros.

Idade é só... um número

Se no que toca a alturas a disputa de bolas pelo ar poderá ser determinante, quanto às idades dos jogadores estará sempre presente a premissa da... experiência. Neste caso, não há dúvidas para ninguém: Pepe (FC Porto) é o mais 'experiente', com 38 anos, feitos no passado dia 26 de fevereiro. José Fonte (37) e Cristiano Ronaldo fecham o top-3 dos mais velhos do plantel.

Contudo - tal como avançamos neste subtítulo -, a idade é só um número e Nuno Mendes está mais do que concentrado em vincar isso mesmo. É porque o lateral-esquerdo do Sporting é o mais novo dos 26 convocados pelo selecionador nacional, com apenas 18 anos. Fundamental na conquista do título dos leões esta época, o jovem internacional terá uma palavra a dizer na luta pelo lugar na ala defensiva da Seleção Nacional, que disputará com Raphaël Guerreiro.

Mais do que habituados em representar Portugal... ou não

Este será, certamente, um dos tópicos que centrará menos dúvidas e curiosidade, uma vez que Cristiano Ronaldo lidera (de longe) a lista de mais internacionais pela Seleção 'AA'. Mas, e no que toca ao dois restantes que figuram no top-3 de jogadores ainda em atividade? Pois bem, em segundo lugar surge João Moutinho, com 130 internacionalizações, com Pepe em terceiro, com 113. Recorde-se que Luís Figo despediu-se dos relvados com 127 jogos oficiais por Portugal.

Por outro lado, Fernando Santos promoveu esta quinta-feira duas estreias entre os convocados para a Seleção Nacional, são eles Rui Silva e Pedro Gonçalves. Tanto o guarda-redes do Granada, como o médio-defensivo do Sporting, não contam com nenhuma internacionalização pela 'equipa de todos nós'. E Fernando Santos sublinhou que qualidade não falta neste lote de 26 jogadores.



Ranking de clubes que representa Portugal nesta convocatória:



Wolverhampton - 4

Manchester City - 3

Sporting - 3

FC Porto - 2

LOSC Lille - 2

Atlético Madrid - 1

Benfica - 1

Betis - 1

Borussia Dortmund - 1

Eintracht Frankfurt - 1

Granada - 1

Juventus - 1

Liverpool - 1

Lyon - 1

Manchester United - 1

Valencia - 1

Paris SG - 1