Criatividade e palpite perfeito valem experiência única

Parceiro oficial do Euro'2020, a Heineken vai proporcionar a um grupo de adeptos portugueses uma experiência única à boleia da final do campeonato da Europa.





Em jogo estará a visualização do jogo, marcado para 11 de julho, no Hotel Inglaterra, situado perto do Casino do Estoril, que poderá ser usufruido pelo vencedor e quatro amigos, no qual estão englobados uma noite de alojamento, acesso a comida e bebida durante o período de jogo, e pequeno-almoço na manhã seguinte, a 12 de julho. Note-se que todos os participantes terão de ser devidamente testados e cumprir todas as normas de segurança e higiene necessárias face a situação pandémica de Covid-19.Para se habilitarem ao prémio, os participantes devem partilhar uma Instagram Story com as garrafas das duas seleções (da coleção de garrafas especiais recentemente lançada) que acreditam que irão disputar a final deste Europeu, 'tagar' o perfil @heinekenpt e os quatro amigos com quem gostariam de viver esta oportunidade. A participação mais criativa e original e cujo prognóstico das seleções que disputarão a final esteja correcto, sairá vencedora. O passatempo decorre entre esta terça-feira até às 17 horas de 2 de julho (sexta-feira).