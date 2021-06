Cristiano Ronaldo caça Klose e alimenta recordes

Foi ao quinto jogo que Cristiano Ronaldo conseguiu finalmente faturar frente à seleção alemã, golo, esse, que ficou na retina de todos: cortou a bola no processo defensivo, e 14 segundos depois, após um sprint ao seu estilo, atirou a contar na baliza à guarda de Neuer!

Graças a este tiro certeiro, o capitão da Seleção Nacional igualou o germânico Miroslav Klose como o melhor marcador europeu em fases finais. Ambos totalizam 19 golos em Europeus e Campeonatos do Mundo; contudo, parece quase certo que o avançado português irá colher mais um recorde e, quem sabe, talvez já no decorrer deste Europeu. Ontem, Ronaldo marcou mas também assistiu Diogo Jota para o segundo golo e já leva seis passes certeiros em Europeus, tendo igualado também a marca do checo Poborsky (ex-Benfica).

É também o rei... do Instagram

A verdade é que Cristiano Ronaldo não fatura apenas dentro das quatro linhas. É que não há ninguém no Mundo com tantos seguidores no Instagram como CR7: já passou a fasquia dos 300 milhões!



A dois golos de Ali Daei



Cristiano Ronaldo soma 107 golos por Portugal e está a apenas dois golos de Ali Daei (109) na luta pelo topo dos melhores marcadores da história por seleções. Não devia ser assim, mas até já parecem banais os recordes de Cristiano Ronaldo: é o jogador com mais Europeus disputados (5), jogos na prova (23), minutos na competição (1.974) e tiros certeiros (12).