Da 'escova-microfone' às bagagens revistadas: chegada da Turquia à Islândia foi atribulada

A Turquia queixa-se do tratamento "inaceitável em termos diplomáticos e de direitos humanos" relativamente à sua equipa de futebol na chegada à Islândia, esta segunda-feira. O ministro dos negócios estrangeiros do país, Mevlut Cavusoglu, garante que serão tomadas medidas.Em causa o tratamento que a comitiva turca recebeu ainda no aeroporto de Reiquiavique. Os jornalistas acercaram-se dos jogadores e no meio dos microfones surgiu... uma escova de lavar a loiça! Além disso, segundo contou depois o avançado Burak Yilmaz, os turcos estiveram mais de três horas na alfândega, onde as bagagens foram minuciosamente revistadas. A televisão turca NTV garante que a Turquia vai apresentar um protesto diplomático junto da Islândia.O ministro dos negócios estrangeiros da Islândia disse que a embaixada da Turquia pediu uma rápida passagem da equipa pela segurança do aeroporto apenas algumas horas antes da chegada, pelo que a solicitação nunca chegou a ser processada. De qualquer forma, garantiu, esse privilégio apenas é concedido a altas patentes governamentais.Mais acrescentou que a Turquia não faz parte da União Europeia nem integra o espaço Schengen, por isso os funcionários do aeroporto limitaram-se a levar a cabo os procedimentos habituais, que segundo o ministro perduraram, 'apenas', por uma hora e 23 minutos.Seja como for, o porta-voz do presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, considerou o sucedido "uma falta de respeito inaceitável".A Turquia defronta esta terça-feira a Islândia no apuramento para o Europeu de 2020.