Daley Blind falha resto da época e está em dúvida para o Euro'2020

O internacional holandês Daley Blind, defesa do Ajax, vai falhar o resto da temporada devido a uma grave lesão e está em dúvida para a fase final do Euro2020 de futebol, anunciou o jogador.

Num comunicado publicado no site do Ajax, Blind explicou que sofreu uma rutura no ligamento do tornozelo esquerdo na partida de terça-feira frente a Gibraltar (vitória por 7-0), da fase de qualificação para o Mundial2022, e que vai ser operado na próxima semana.

"Sei que não vou voltar a jogar esta época, mas se tudo correr bem durante a reabilitação, tenho esperança de conseguir recuperar a tempo do Campeonato da Europa", disse o jogador, de 31 anos.

Blind tem 77 jogos e dois golos pelos Países Baixos e, antes da lesão, tinha praticamente garantido um lugar na lista final de convocados do selecionador Frank de Boer para o torneio que vai decorrer de 11 de junho a 11 de julho deste ano.

Além de Blind, De Boer também tem em dúvida outro defesa, Virgil van Dijk, do Liverpool, também devido a lesão grave.

Além de estar em dúvida pela sua seleção, o antigo defesa do Manchester United será uma baixa importante para o Ajax, que lidera a liga holandesa.