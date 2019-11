Dani Olmo é a novidade nos convocados da Espanha

Dani Olmo é a grande novidade nos convocados da Espanha para os dois últimos jogos da fase de qualificação para o Campeonato da Europa 2020, numa lista com 23 nomes divulgada esta sexta-feira pelo selecionador Roberto Moreno que inclui ainda os regressos dos avançados Paco Alcácer (Borussia Dortmund) e Álvaro Morata (Atlético Madrid).

O médio ofensivo do Dínamo Zagreb, de 21 anos, tem sido uma das principais figuras do emblema croata e também o capitão da seleção sub-21 espanhola, na qual já cumpriu 14 jogos e apontou seis golos. Olmo vai assim estrear-se nos trabalhos da seleção principal e pode mesmo somar a primeira internacionalização A.





A Espanha já está apurada para o próximo Europeu e garantiu mesmo o primeiro lugar do grupo F. Contudo, La Roja ambiciona ainda ser cabeça de série no sorteio da mais importante competição de seleções do Velho Continente mas, para isso, precisa de vencer um dos dois últimos jogos da fase de apuramento, ambos em casa.

No dia 15 de novembro a Espanha recebe Malta no Ramón Carranza (Cádiz) e três dias depois mede forças com a Roménia, no Wanda Metropolitano, casa do Atlético Madrid.





Lista de convocados



Guarda-redes: De Gea, Kepa e Pau López;



Defesas: Carvajal, Jesús Navas, Gayá, Bernat, Albiol, Íñigo Martínez, Sergio Ramos e Pau Torres;



Médios: Busquets, Thiago, Rodri, Saúl, Cazorla e Fabián;



Avançados: Rodrigo, Oyarzabal, Paco Alcácer, Gerard Moreno, Morata e Dani Olmo.