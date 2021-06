De Boer recusa 'dica' dos céus: selecionador holandês foi aconselhado a mudar a tática

Frank de Boer foi surpreendido por uma mensagem de avião no treino da seleção da Holanda. "Frank, apenas 4x3x3", podia ler-se nos céus. O selecionador começou a testar, uma semana antes do Euro’2020, um sistema tático composto por uma linha defensiva com cinco elementos e ao que parece os adeptos não ficaram satisfeitos. Contudo, o treinador já garantiu que vai manter-se fiel aos seus princípios. "Obrigado pelo conselho, mas vou manter o 5x3x2", disse o selecionador holandês, na véspera de defrontar a Ucrânia, acrescentando.





"Tentamos sempre jogar um futebol dominante e é isso que queremos com este sistema. Conseguimos preencher melhor os espaços. Os jogadores estão a gostar", garantiu Frank De Boer, confirmando ainda a ausência de De Ligt, central que continua a recuperar de uma lesão na coxa.Holanda e Ucrânia nunca mediram forças em jogos oficiais, mas já realizaram dois particulares, sendo que a turma do leste da Europa não conseguiu vencer nenhum deles. Andriy Shevchenko "respeita" o histórico da ‘laranja mecânica’, mas vai frisando que os ucranianos querem sonhar. "Os jogadores sabem a importância deste jogo, pelo que não é preciso nenhuma motivação extra. No futebol há sempre uma chance para cada lado e nós vamos à procura da nossa", disse o selecionador ucraniano.