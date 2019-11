De Bruyne critica formato do Euro'2020: «O futebol tornou-se cada vez mais um negócio»

Não é novidade que o Campeonato da Europa de 2020 traz novidades, mas nem todos estão de acordo com as alterações promovidas por parte da UEFA, como é o caso de Kevin de Bruyne. O médio belga mostrou-se muito indignado, no final do triunfo (6-1) diante da congénere do Chipre, com o atual formato da competição europeia de seleções.





Relembre-se que o Euro'2020 será disputado em 12 países diferentes, tendo como principais cidades Londres, Munique, Roma, Bakú, Bucareste, São Petersburgo, Dublin, Amesterdão, Bilbao, Budapeste, Glasgow e Copenhaga. Além desse pormenor, a classificação tradicional sofreu alterações com a introdução do apuramento via playoff da primeira edição da Liga das Nações.

"Para mim, dá me a sensação que [o Europeu] é uma competição falsa. É uma vergonha, o futebol tornou-se cada vez mais um negócio", frisou o 74 vezes internacional pela seleção belga.