O espírito competitivo de Cristiano Ronaldo não impera apenas no futebol. O defesa belga Ritchie De Laet, que joga atualmente no Antuérpia, coincidiu com o craque português no Manchester United em 2009 e contou ao jornal 'HLN' um episódio que retrata isso mesmo.





"Quando lhe ganhei no ténis de mesa ele comprou imediatamente a sua própria mesa para treinar", relatou o jogador, de 32 anos, a propósito do jogo de amanhã, entre Portugal e a Bélgica, nos oitavos-de-final do Europeu.No verão de 2009 Cristiano Ronaldo acabaria por rumar ao Real Madrid.