Defour aposta em vitória belga e tem um jogador português debaixo de olho

Antigo jogador do FC Porto, Steven Defour anteviu para a imprensa do seu país o encontro desta noite e mostrou-se otimista para uma vitória belga diante de Portugal. À RTBF, o jogador do K.V. Mechelen, de 33 anos, apontou uma previsão de resultado e ainda atirou um nome que os belgas devem ter em conta.





"Creio que Portugal vai esperar por nós na esperança de nos poder fazer estragos no contra-ataque. Não devemos jogar como contra França em 2018. Temos de jogar com a cabeça. Creio que a seleção belga tem qualidade para jogar estes jogos, mas temos de ver se o conseguem fazer. Não tivemos de estar no nosso melhor para passar a fase de grupos, mas agora é hora de o fazer", declarou o médio, que aponta a uma vitória belga por 2-1: "Temos uma pequena vantagem. Creio que temos mais qualidade individual juntando as duas equipas"Já sobre Cristiano Ronaldo, Defour diz não ser necessária uma marcação homem a homem. "Tens de defender à zona e ter cuidado quando ele tem a bola. Não é um jogador que esteja tão presente no jogo como antes, mas continua a render com os seus golos, com a sua mentalidade, que consegue contagiar todo o grupo. Vi alguns jogos de Portugal e acho que o outro jogador a ter em conta é o Renato Sanches. Mudou o jogo com a Hungria quando entrou e depois com a França, é muito eficiente. É um jogador a ter em conta. Depois ainda destaco Diogo Jota, Bernardo Silva, Pepe..."