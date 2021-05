Deschamps e a equipa de França para o Europeu: «Não sou o Pai Natal»

Didier Deschamps não tem grandes dúvidas sobre a lista de jogadores que pretende convocar para o Europeu. Quando, numa entrevista à revista 'Kicker', lhe perguntaram se tinha alguma surpresa na manga, o técnico atirou: "Não sou o Pai Natal, não estou aqui para anunciar surpresas".





Uma declaração que deixa claro que Karim Benzema, do Real Madrid, não vai regressar à seleção gaulesa. "Vou afinando as coisas pouco a pouco porque tenho jogadores, como o Corentin Tolisso, que ainda estão a recuperar e ainda não tenho informações sobre o seu estado. Vou divulgar a lista a 18 de maio, mas também haverá jogos depois disso", explicou.A França está no Grupo F, com Portugal, Hungria e Alemanha, e Deschamps acredita que a Mannschaft será um rival muito complicado. "A equipa foi renovada, mas continua a ser muito forte do ponto de vista físico. A Alemanha tem muitos jogadores criativos que não têm necessariamente o mesmo perfil dos seus antecessores. Alguns futebolistas-chave não estão lá, mas a qualidade mantém-se."