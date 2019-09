Deschamps quer França a brilhar no centenário

A seleção francesa atravessa uma boa fase na qualificação e terá hoje pela frente mais um jogo em que a vitória é ‘obrigação’. Os bleus recebem a Arménia no Stade de France naquele que será o 100º jogo da seleção gaulesa no recinto de Saint-Denis. O selecionador Didier Deschamps destacou, aliás, que essa marca deve ser um incentivo para os seus jogadores neste encontro.

"Não sei se os jogadores têm noção disso. O número 100 é simbólico e até gosto. Joguei na estreia deste estádio, na vitória [1-0] num particular com Espanha [em 1998], numa noite de muito frio. Já recebeu grandes jogos e é sempre um prazer atuar aí", referiu o técnico, de 50 anos, que prometeu "mudanças no onze e um jogo diferente do que foi perante a Albânia". Em relação a essa partida, o presidente francês Emmanuel Macron já pediu desculpas pela troca de hinos. Já a Turquia visita a Moldávia e estará, segundo o selecionador Senol Günes, "sempre em modo atacante".