Eduardo diz que Portugal vai ser capaz de superar dificuldades

O antigo guarda-redes Eduardo assumiu-se convicto de que a Seleção Nacional vai conseguir superar as dificuldades no Euro'2020, mesmo as decorrentes do novo estatuto de campeão da Europa.

"É óbvio que, se calhar, já olham para Portugal como um candidato - na altura não olhavam porque tínhamos excelentes jogadores, mas nunca tínhamos atingido esse objetivo. Agora, certamente, já vão olhar de outra perspetiva. Mas, Portugal vai ser capaz de superar as dificuldades, não tenho dúvidas disso, porque tem jogadores que já ganharam um título europeu e podem, facilmente, transmitir essa mensagem", frisou.

Em declarações à agência Lusa, o ex-internacional português, que esteve presente em duas fases finais de campeonatos da Europa e outras tantas de Mundiais, vincou a confiança no desempenho da seleção nacional no Euro2020.

"Portugal tem excelentes jogadores, já com experiência, que ganharam o anterior campeonato, que podem transmitir a mensagem de tudo de bom que foi feito e que podem ainda melhorar e reforçar, porque é um excelente lote de jogadores, com uma qualidade excelente, que, realmente, podem atingir esse patamar", referiu.

Além da qualidade da equipa das 'quinas', Eduardo disse esperar que a seleção lusa volte a ser feliz: "Depois, aquela pontinha de sorte que é sempre necessária nestes campeonatos, porque a sorte dá muito trabalho, mas também dá muito jeito".

No Grupo F do Euro2020, o mesmo que Portugal disputou em 2016, a seleção nacional vai voltar a defrontar a Hungria, com quem empatou 3-3 na edição anterior, e a França, que bateu na final com um golo de Éder, no prolongamento, numa 'poule' que conta ainda com a Alemanha.

"Quando se entra numa fase como esta, escolher adversários é complicado. O histórico diz-nos isso, é um erro escolher adversários teoricamente mais fracos, porque pode comprometer todo o trajeto. Estes são mais fortes e vão obrigar a um foco muito maior, portanto mais comprometimento", realçou.

Eduardo, que vestiu a camisola das 'quinas' em 36 ocasiões, apontou a mesma determinação, independentemente do adversário: "Não desfazendo qualquer equipa, Portugal vai olhar para todas com o objetivo de ganhar, seja ela teoricamente mais forte ou mais fraca. Só assim é que se ganham estes campeonatos".

"Terão de enfrentar todos ao longo do percurso, se quiserem atingir o objetivo, que é vencer. Os adversários são o que são, mas não tenho dúvidas de que Portugal vai estar preparado para todas eles. Não vale a pena escolher, nesta fase tem de se jogar contra todos, de se superar, e Portugal tem qualidade para isso", assegurou.

Portugal, campeão da Europa, vai estrear-se na edição de 2020 do campeonato da Europa, que foi adiado para 2021 devido à pandemia de covid-19, frente à Hungria, em Budapeste, no dia 15 de junho, antes de defrontar os germânicos, em 19, em Munique, e os franceses, em 23, novamente na capital magiar.