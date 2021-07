Eis que chega a final

Diria que o Euro 2020 teve muitas coisas que nunca associaria a um campeonato da Europa de futebol. Uma quase tragédia, mais autogolos numa edição do que em todas as outras anteriores, competição espalhada pela Europa e uma seleção que faz 6 dos 7 jogos em casa… Mas vamos lá falar dessa final.





É inegável que a Inglaterra acabou por tirar vantagem por jogar praticamente sempre em casa, enquanto as outras equipas saltitavam de país em país para realizarem os seus jogos.Não é por isto que o mérito da Inglaterra é menor, até porque demonstraram em campo que têm capacidade para vencer a prova, mas, ajuda claramente.Inglaterra nunca tinha chegado a uma final do Europeu enquanto a Itália teve a sua última conquista da prova em 1968, por isso será uma final histórica para ambos.Inglaterra, que se orgulha de ter inventado o futebol e quer levá-lo para casa, acaba por não ser uma seleção muito premiada, tendo em conta a sua história. O palmarés da seleção dos três leões conta apenas com uma conquista do mundial. Em 1966, comandada pelos históricos Bobby Moore e Bobby Charlton, vencem o mundial contra a Alemanha Ocidental de Benckenbauer (ainda jogador) depois de terem eliminado Eusébio e companhia nas meias-finais. Mais recentemente, ao organizarem o Euro 96, chegam às meias-finais onde são eliminados quando Gareth Southgate, o atual treinador, falha o penalty decisivo contra a Alemanha, novamente.Já a Itália, à semelhança da Inglaterra, tem também mais história em campeonatos do mundo do que em europeus, tendo 4 títulos de campeão mundial, o último em 2006.Se os ingleses trazem para a seleção a sua garra no jogo e nunca desistem até ao apito final, como na Premier League, os italianos trazem a sua paixão e, diz-se em Itália, que os jogadores jogam melhor na seleção do que nos clubes, tal é o orgulho que sentem ao vestir a camisola azul.Finalmente, e olhando para as equipas atuais, ambas estão recheadas de talento e de jovens talentos e parece-me difícil alguém dizer que qualquer uma delas é claramente favorita.Neste jogo (atenção que vem aí cliché) quem é o favorito é mesmo o futebol porque parece-me claramente que vamos ter um jogo daqueles como não se via há muito tempo! E, como uma final é sempre um motivo de celebração, vejam lá as apostas especiais que preparei para vocês.Eu sei que já anda tudo a ficar triste porque o Euro vai acabar e vamos ficar sem futebol durante um tempo, mas não se preocupem porque não vai ser assim tanto tempo e a nova época está mesmo aí a "rebentar"!Aproveitem a final e levem daqui um chi-coração do vosso AI Nossa.