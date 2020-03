Espanhóis dizem que UEFA está a ponderar adiar fase final do Europeu para 2021

A rádio espanhola Cadena SER adiantou ao início da noite desta quarta-feira que a UEFA estará a estudar a possibilidade de adiar a realização da fase final do Europeu de 2020 para o ano seguinte devido à crise em torno do coronavírus. Segundo a emissora espanhola, nada está decidido, mas a verdade é que a realização do evento na data inicialmente prevista também está em dúvida, até porque a situação parece estar longe de estar resolvida.





Por outro lado, a mesma emissora adianta que o encontro entre Espanha e Alemanha, agendado para 26 de março no Wanda Metropolitano, corre o risco de ser cancelado.