Estão definidos todos os apurados para o Euro'2020: conheça a lista completa

Está fechada a lista de equipas apuradas para o Europeu de 2020. Depois das 20 equipas que se tinham qualificado via grupos de qualificação, esta quinta-feira foi dia de fechar todas as contas, com as seleções da Macedónia do Norte, Hungria, Eslováquia e Escócia a conseguirem os passaportes, ao vencerem os respetivos grupos do playoff.





Fica assim fechado o elenco de 24 equipas apuradas para o Europeu que arranca a 11 de junho, em Roma, com um Turquia-Itália. Portugal, refira-se, entra em campo quatro dias depois, jogando em Budapeste diante da Hungria.TurquiaItáliaPaís de GalesSuíçaDinamarcaFinlândiaBélgicaRússiaHolandaUcrâniaÁustriaMacedónia do NorteInglaterraCroáciaEscóciaRep. ChecaEspanhaSuéciaPolóniaEslováquiaPORTUGALHungriaFrançaAlemanha