há 48 min 10:02

Polónia de Paulo Sousa salva empate ao cair do pano no último teste antes do Euro





A Polónia voltou a ficar aquém do esperado e empatou (2-2) diante da Islândia, naquele que foi o derradeiro particular da seleção orientada por Paulo Sousa antes de arrancar o Europeu’2020. De resto, esta foi a segunda igualdade da formação do Leste em jogos de preparação para a fase final da competição, e a verdade é que a equipa do técnico luso acabou por demonstrar algumas fragilidades na defesa.