Euro'2020 com aumento no valor dos prémios: saiba quanto rende cada fase

O Europeu deste ano regista um aumento no que diz respeito ao valor dos prémios monetários para as seleções. Comparativamente à edição de 2016, o Euro’2020 terá um incremento de 24% no ‘prize money’. As seleções vão repartir 371 milhões de euros e todas têm um mínimo de 9,25 M€ garantido pela participação na fase final. E o campeão poderá chegar aos 34 M€.





Presença na prova - 9,25 M€Fase de grupos - (vitória) 1,5 M€Fase de grupos - (empate) 750 mil eurosOitavos-de-final - 2 M€ (11,25 M€ sem bónus de vitórias ou empates)Quartos-de-final - 3,25 M€ (14,5 M€ sem bónus de vitórias ou empates)Meias-finais - 5 M€ (19,5 M€ sem bónus de vitórias ou empates)Finalista vencido - 7 M€ (26,5 M€ sem bónus de vitórias ou empates)Vencedor - 10 M€ (29,5 M€ sem bónus de vitórias ou empates)