Euro'2020: Presidente da Federação alemã diz que seleção "tem de chegar" às 'meias'

O presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB), Fritz Keller, afirmou esta terça-feira que a seleção germânica "tem de chegar às meias-finais" do Euro'2020 de futebol, prova na qual se vai cruzar com Portugal no grupo F.

"O Joachim [Löw, selecionador alemão] não vai gostar de ouvir isto, mas temos de chegar às meias-finais. Talvez até à final", disse o dirigente, num evento de celebração dos 120 anos da DFB, em Leipzig.

A Alemanha, que não passou da fase de grupos do Mundial'2018, ficou integrada no grupo F do Campeonato da Europa de 2020, juntamente com Portugal, detentor do troféu continental, França, e uma seleção a sair do play-off de apuramento.

"Os nossos adversários na fase de grupos são, de facto, difíceis. No entanto, sinto-me confiante, tendo em conta o que a nossa seleção mostrou nos últimos jogos", referiu Fritz Keller.

A Alemanha é um dos 12 países anfitriões do Euro'2020 e vai realizar os três jogos no grupo F da competição em casa, mais concretamente em Munique.

A seleção germânica, campeã europeia em 1972 e 1996, foi primeira colocada no grupo C de qualificação para o Europeu, com sete vitórias e um empate, apurando-se para a fase final juntamente com a Holanda, segunda classificada daquele agrupamento.