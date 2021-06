Euro'2020: resumo da jornada 1 para totós

Imagine o leitor que sai do seu emprego pelas 17h, faz o banal trajeto até casa e decide, já bem depois das 18h30, sair ao café da rua para espreitar o jogo de estreia da seleção portuguesa no Euro 2020, com a Hungria. Faltam uns meros 15 minutos para o final da partida e as estatísticas (cerca de 70% de posse de bola, mais cantos, mais remates) contradizem o resultado: 0-0. De repente, como se a pátria de Camões e de Ronaldo tivesse acabado de encontrar a cura para a covid-19, uma multidão de catorze almas levanta-se num urro a festejar esse estranho fenómeno chamado golo de Raphaël Guerreiro.





Três minutos depois, Cristiano ultrapassa Michel Platini na lista de melhores marcadores em europeus de futebol. E cinco minutos passados, Ronaldo aumenta a conta, num momento em que Ljubomir Stanisic certamente coloca as mãos no ar em jeito de pistolas enquanto exclama Pow Pow Pow. 3-0 para Por-tu-gal. Afaz aqui o "resumo da 1.ª jornada do Euro'2020 para totós