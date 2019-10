Faltam três jornadas mas estas seleções já garantiram lugar no Euro'2020

A Itália garantiu este sábado a qualificação para a fase final do Euro'2020. A squadra azzurra bateu em casa a Grécia ( 2-0 ) e juntou-se à Bélgica - assegurou ontem um lugar - como as seleções já apuradas, mesmo faltando ainda três jornadas. De resto, a Espanha poderia ter seguido hoje o mesmo caminho mas permitiu o empate ( 1-1 ) à Noruega nos descontos e adiou a qualificação.Este domingo, Croácia, Polónia e Rússia também poderão garantir um lugar numa fase final com 24 equipas. Recorde-se que apuram-se diretamente os dois primeiros de cada grupo.Portugal também pode conseguir qualificar-se na segunda-feira. Para tal, 'basta' vencer a Ucrânia em Kiev e esperar que a Sérvia não ganhe.