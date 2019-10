Félix ainda ‘festejou’ golo

Praticamente desde o primeiro segundo, João Félix teve os olhos postos na baliza do Luxemburgo. Afinal de contas, o avançado do Atlético Madrid ainda está à procura da estreia a marcar ao serviço da Seleção Nacional. Muitas vezes tentou, sempre com os colegas a estarem lá para o apoiar nessas oportunidades falhadas.

Mas os níveis de frustração do jovem atingiram outras proporções num lance caricato em que até o público no Estádio José Alvalade ficou entusiasmado pela perspetiva de estar à vista um golo. É que o árbitro Daniel Stefanski intercetou um passe de um defesa do Luxemburgo e ‘ofereceu’ a bola a Félix, que ficava em posição privilegiada.

O juiz polaco foi até rápido a anular o lance – as novas regras obrigam a que os árbitros parem o jogo quando têm influência decisiva num lance –, mas isso não impediu que o dianteiro tentasse a sua sorte de longa distância. A verdade é que esse remate acabou mesmo por entrar na baliza da seleção visitante, embora sem efeitos práticos...