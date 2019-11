Fernando Gomes na tribuna

Num estádio pequeno como o Josy Barthel, a tribuna presidencial situa-se muito perto do banco onde se sentou Fernando Santos. Foi aí que Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, assistiu ao encontro, bem perto do selecionador nacional, na companhia de Tiago Craveiro, CEO da FPF.

Desta feita, ao contrário de há sensivelmente quatro anos, Fernando Gomes assistiu ao encontro no palco do jogo, depois do susto que apanhou. O dirigente, de 67 anos, sentiu uma indisposição no dia desse particular (2-0 para Portugal) e foi operado de urgência a uma lesão obstrutiva da carótida, acabando por recuperar dias depois.