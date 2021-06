Fernando Santos: «Pote tem demonstrado nos treinos que eu estava completamente certo»

Fernando Santos fez a antevisão do jogo com a Espanha marcado para sexta-feira às 18h30 e disse estar muito satisfeito com o rendimento dos jogadores.





"O jogo irá ditar o que preciso de fazer. Tenho seis substituições para fazer. Não tenho nenhuma programada. O Pedro está aqui porque mostra qualidade. O que tem demonstrado nos treinos é que eu estava completamente certo. Se eu entender que deve jogar, vou dar e durmo descansado. Se tenho de dar mais minutos porque é novo? Não podemos ir por aí. Quando foi o Renato, levei-oem março para ver se tinha condiçoes. Este já vai ao Euro seguramente. Acredito nos 26 que vou levar. Vou dormir tranquilo com alguma decisão que tomar", referiu.O selecionador falou ainda da situação de Gonçalo Guedes. "Amanhã iremos testar o jogador. Se o Euro fosse em Portugal, amanhã estava connosco e as coisas seguiam normalmente. Para viajar precisa de ter um teste negativo. Enquanto não estiver negativo, não está pronto para viajar. Não vai alterar em nada aquilo que está estabelecido. Se demorar mais tempo, não volta a ser integrado. Só lá para dia 20. Aí já teria alguma dificuldade. Por muito boa vontade que tenha, só posso responder com aquilo que é a norma", disse.