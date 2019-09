A Seleção Nacional arrancou esta terça-feira os trabalhos com vista à preparação da dupla jornada da fase de apuramento para o Campeonato da Europa do próximo ano. Na Cidade do Futebol, em Oeiras, Fernando Santos pôde contar com todo o grupo.





Durante os 15 minutos abertos à comunicação social, os jogadores da equipa das quinas realizaram alguns exercícios com bola. Na sessão participou, recorde-se, o central Ferro, que rendeu o lesionado Pepe nos convocados.Portugal tem o primeiro jogo no sábado, na Sérvia, e o segundo na terça-feira, na Lituânia.