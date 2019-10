Fernando Santos: «Depois do segundo golo a cabeça passou para o jogo da Ucrânia»

"Esta [vitória] é para a minha mulher e a minha vão dar-me na segunda, na Ucrânia. Tivemos uns primeiros 25 minutos muito bons, a jogar bem, no pé e na profundidade e a desorganizarmos a equipa do Luxemburgo. A partir daí tornámos o jogo mais previsível e o Luxemburgo procurou sair a jogar e obrigou-nos a correr. Na segunda parte entrámos melhor, fizemos o segundo e, a partir daí, os jogadores também já estavam com a cabeça na Ucrânia e até eu próprio - que não é normal para mim -, mas comecei a pensar nisso e a fazer gestão de esforço", assumiu o selecionador nacional à SportTV, abordando já um duelo que no seu entender "vai ser uma final, seguramente."





Depois, à RTP, Fernando Santos reafirmou a importância do encontro de segunda-feira em Kiev. "Há que pensar já na Ucrânia. Este já está, mas tal como o da Ucrânia era um jogo fundamental para acabarmos em primeiro no grupo. Tínhamos quatro finais e esse era o nosso objetivo", considerou.Voltando à análise do jogo, o técnico luso acrescentou apenas um pormenor relativo ao que terá motivado a mudança de atitude no segundo tempo. "Ao intervalo falámos sobre isso, voltámos a melhorar e acho que rapidamente voltámos a controlar. Fizemos o segundo e depois naturalmente os jogadores já estavam a pensar na Ucrânia", finalizou.