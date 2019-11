Fernando Santos desconhece possível lesão de Ronaldo

Fernando Santos afirmou esta quinta-feira desconhecer que Cristiano Ronaldo esteja com algum problema físico e conta com o capitão para os próximos dois jogos de apuramento para o Euro'2020.

"Não tenho indicação nenhuma. O importante é que todos os jogadores que estão connosco, seguramente, estão aptos para dar o seu melhor", referiu o selecionador nacional na Cidade do Futebol, em Oeiras, na conferência de imprensa de divulgação dos convocados para os embates com Lituânia e Luxemburgo, do Grupo B.

Na quarta-feira, o treinador da Juventus revelou que Ronaldo contraiu uma "pequena lesão no joelho" e por isso foi substituído durante o encontro com o Lokomotiv Moscovo, da Liga dos Campeões, que a equipa italiana venceu por 2-1.

"Ronaldo saiu porque sofreu uma pequena lesão no joelho e isso criou outro problema na coxa. Substituí-o apenas porque temia que ele pudesse agravar a lesão", disse Maurizio Sarri.

Ronaldo é um dos 25 convocados por Fernando Santos para os jogos com a Lituânia, em 14 de novembro, no Algarve, e no Luxemburgo, em 17, que poderão garantir a Portugal a qualificação direta para a fase final do próximo Europeu.