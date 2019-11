Fernando Santos diz que a "única estratégia é ganhar" a Lituânia e Luxemburgo

O selecionador Fernando Santos mostrou-se esta quinta-feira confiante no apuramento direto de Portugal para o Euro'2020 e assumiu que a "única estratégia" passa por vencer os últimos dois jogos do Grupo B, frente a Lituânia e Luxemburgo.

"A estratégia é ganhar. A estratégia é marcar golos e não deixar que o adversário marque. Vamos estar no Campeonato da Europa de 2020. Vamos ganhar estes dois jogos e vamos lá estar", afirmou Fernando Santos, na conferência de imprensa de divulgação dos convocados, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O selecionador nacional desvalorizou as ausências, devido a lesão, de William Carvalho e Gonçalo Guedes, dois dos jogadores mais utilizados na fase de qualificação, e garantiu que os 25 convocados "dão todas as garantias".

"É ganhar estes dois jogos e acabou. Sempre dissemos que queríamos ficar no primeiro lugar do grupo. Não aconteceu, mas isso não é estranho ao futebol português. Já chegámos a fases finais e fizemos campanhas brilhantes sem acabarmos em primeiro do grupo", frisou o técnico, de 65 anos.

Fernando Santos assumiu que, nos últimos jogos, Portugal tem sofrido mais golos do que é habitual e lamentou a falta de tempo para tentar resolver esse problema.

"Não vou treinar. Não tenho tempo. Vamos tentar retificar alguma coisa que não tenha estado bem. Quem não sofre golos, está mais perto de ganhar. É isso que vamos tentar fazer", disse.

A concentração dos 25 jogadores convocados por Fernando Santos está agendada para a próxima segunda-feira.

Em caso de triunfo sobre Lituânia, em 14 de novembro, no Algarve, e no Luxemburgo, em 17, Portugal garante o apuramento direto para o Euro2020, mas poderá fazer a festa mais cedo, em solo algarvio, se bater os lituanos e a Sérvia, no mesmo dia, não conseguir ganhar na receção aos luxemburgueses.

A Ucrânia, que já garantiu o primeiro lugar do Grupo B, soma 19 pontos, seguido de Portugal, com 11, da Sérvia, com 10, do Luxemburgo, com quatro, e da Lituânia, que tem apenas um.