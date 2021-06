Fernando Santos e a escolha entre Guerreiro e Nuno Mendes: «Não preciso de Melhoral»

Fernando Santos negou esta sexta-feira ter sentido ou sentir quaisquer "dores de cabeça" na escolha entre Raphaël Guerreiro ou Nuno Mendes para assumir de início a lateral-esquerda da defesa portuguesa para o embate de hoje frente à Espanha.





"Para as dores de cabeça tomo 'Melhoral'. Para os treinadores, é bom ter este tipo de dores de cabeça. Dores de cabeça boas, sobre a qualidade dos jogadores que tens. Penso que nem vá precisar de tomar 'Melhoral'", começou por dizer, entre sorrisos, o selecionador, na conferência de imprensa no final da partida.Já sobre a candidatura oficial de Portugal e Espanha, feita hoje, à organização do Mundial de 2030, Fernando Santos sublinhou as características que os dois países têm para receber uma prova de tal envergadura."É importante, o povo dos dois países devem estar entusiasmados. [A organização do Mundial] Representa o que há de melhor no Mundo. São dois países lindíssimos, com povos fantásticos. Temos tudo para que este Mundial possa ser realizado nestes dois países. E para que todos os que nos puderem visitar, possam reparar que não há melhor local para se jogar futebol", atirou.