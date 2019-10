Fernando Santos e mais "uma final": «Os nossos jogadores não ficam aterrorizados com estes jogos»

Portugal tem agendado para segunda-feira (19h45) o jogo com a Ucrânia, de apuramento para o Euro'2020. Uma "final" como assinalou Fernando Santos em conferência de imprensa."Penso que o jogo vai ser de altíssimo nível. Tem todos os ingredientes para ser assim. A seleção da Ucrânia tem vindo a demonstrar a sua qualidade e dos seus jogadores e é muito bem orientada. Sabemos disso mas também sabemos das nossas capacidades e valor. Acredito que Portugal, com mais ou menos dificuldade, vai chegar à vitória", disse.Fernando Santos não acredita que o adversário mude o seu estilo de jogo a pensar no empate."A Ucrânia é uma equipa de grande qualidade técnica e não mudar de um dia para o outro o chip embora sabendo que o empate lhes é favorável", referiu."Neste momento nada é garantido. Há três equipas ainda com possibilidade de apuramento. O nosso objetivo passa por conquistar a vitória", continuou."Esta é uma final. Mas o jogo com o Luxemburgo também já foi. A importância já vem de antes. Os nossos jogadores não ficam aterrorizados com estes jogos", garantiu.